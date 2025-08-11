▼3着ヒルノハンブルク（石橋）返し馬の後はいいテンションに戻ってくれた。最後も差し返すようなところを見せていた。▼4着ハグ（高杉）2コーナーで砂をかぶって下がってしまい、勝ち馬に前に出られてしまった。▼5着サノノワンダー（大野）コーナー4つも距離も初めてだったけど問題なかった。▼6着ジャナドリア（戸崎）いいリズムで運べたが、最後に手応えがなくなった。▼8着チュウジョウ（丸山）両トモを落鉄してい