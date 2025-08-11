注目のダート初戦となったヴィンセンシオは7着。葉牡丹賞レコードV、弥生賞2着と芝での走りを評価されて1番人気に支持されたが、持ち前の鋭い末脚を使うことはできなかった。それでもルメールは「スタートでつまずき、砂をかぶって頭が上がってしまった。ダートの走りは結構、上手だった。いいダート馬になれると思います」と砂適性を評価していた。