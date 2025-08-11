デイ開催の小倉競輪G3大阪・関西万博協賛「第19回吉岡稔真カップ争奪戦」は10の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、11日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。ついに林兄弟の連係が実現。4車と2車に分かれたものの、九州が有利に運ぶとみたが、桜井が分断を決意。こうなると唯一、G3優勝実績がある原田の捲り頃だろう。2022年1月の豊橋以来となるG3制覇に期待した。嶋津が歯をくいしばって食い下がる。ジカ競りを受