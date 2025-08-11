気象台は、午前4時30分に、大雨警報（土砂災害）を広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、廿日市市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区などに発表 11日04:30時点南部では、11日朝まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■広