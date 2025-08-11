◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節ＦＣ東京０―１鹿島（１０日・味の素スタジアム）鹿島は途中出場のＦＷ田川亨介が決勝ゴールを挙げ、粘るＦＣ東京を退けて１―０で勝利し、首位に再浮上した。＊＊＊鹿島の鬼木達監督は試合後、この日８１歳で亡くなった釜本邦茂さんに、哀悼の意を表した。現役時代や指導者転身後に接点はなかったもの、小学生時代、釜本氏のサッカークリニックに参加し、衝撃を受けたことがあっ