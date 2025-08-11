◇女子ゴルフツアー・北海道meijiカップ最終日（2025年8月10日北海道札幌国際CC島松C（6642ヤード、パー72））メジャー覇者の山下美夢有が猛チャージを見せた。5打差を追いかけてスタートし7番からの3連続バーディーで首位を捉え、一時は2位に2打差をつけた。しかし14番、16番のボギーで失速。「いい流れだったけど、後半は攻めのゴルフができなかった。自分のミスで落としてしまった」と悔やしがった。米ツアー（日本開