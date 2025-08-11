札幌5R・新馬戦（芝1500メートル、牝馬限定）4番人気ドルチェミスト（小栗、父タリスマニック）が3番手追走から逃げたラスティングスノーを首差、捉えて初陣V。横山武は「気持ち1500メートルは忙しかったが、ペースがスローになったのが良かった。直線では進路を見つけてからいい伸び。初戦としては言うことのない内容だった」とレースぶりを高く評価した。