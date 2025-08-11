Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２が１０日、横浜市の横浜アリーナで全国ツアー「Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２ＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５ＭＡＧＦＡＣＴ」の神奈川公演初日を迎えた。最新アルバムを引っさげてのツアーで、この日は未発表の新曲を初披露するなど全３２曲を熱唱。親交のあるお笑いコンビ・サンドウィッチマンがゲスト出演を果たすなど、豪華なステージでＣＤデビューの記念日をファンとともに祝った。１５年目のキスマイがス