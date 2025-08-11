今年１月にアジア人選手として初めて米国野球殿堂入りを果たしたマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）の背番号「５１」永久欠番式典が９日（日本時間１０日）の本拠地・レイズ戦の前に開催された。「２４番」のＫ・グリフィーＪｒ．氏、「１１番」のＥ・マルティネス氏、全球団共通のＪ・ロビンソン氏の「４２」に次いで４つ目。ＯＢらが出席し、青いドレス姿の弓子夫人とはハグをかわした。米殿堂