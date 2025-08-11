JR九州によりますと、九州新幹線は大雨の影響で１１日始発から運転を見合わせます。 鹿児島県内の在来線は今月15日まで、大雨の影響により運行を取り止める区間などがあります。（今月10日時点） 【終日運行取り止め】▼日豊本線鹿児島～西都城▼肥薩線吉松～隼人 【本数を減らして運行】▼鹿児島本線鹿児島中央～鹿児島▼吉都線全線 【全列車運休】▼特急きりしま（鹿児島中央～宮崎） ・ ・ ・