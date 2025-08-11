◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節ＦＣ東京０―１鹿島（１０日・味の素スタジアム）鹿島は途中出場のＦＷ田川亨介が決勝ゴールを挙げ、粘るＦＣ東京を退けて１―０で勝利し、首位に再浮上した。＊＊＊０―０で迎えた後半３６分、鈴木優磨が右サイドからワンタッチで鋭いクロスを送り、田川がニアで合わせて値千金の決勝点を奪った。この場面、鈴木も田川も「目が合いました」と証言した。鈴木は言う。「あのシーン