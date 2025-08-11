ドジャースの山本由伸投手（26）が、10日（日本時間11日）に本拠で行われるブルージェイズ戦前に投球練習などを行った。その後、ベンチ前まで戻ると元日本ハムでブルージェイズのフロント入りした加藤豪将氏（30）が待っており、2人で談笑する一幕があった。加藤氏は22年のドラフトで日本ハムから3位指名を受け、2年間で90試合に出場。昨季限りで現役を引退してブルージェイズのフロントスタッフに転身していた。山本とは23