【モデルプレス＝2025/08/11】SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したワールドツアーの東京公演「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」が8月9日、10日に東京ドームにて開催。ここでは10日公演のaespa（エスパ）のライブレポートを掲載する。【写真】SM、代表メンバー13人が集結◆aespa、カムバ楽曲を一部スポ「Whiplash」「Dirty Work」「Supernova」と会場にいる全員が乗れるであろう人気楽曲を連発。9月にカムバックを控える中、スポイラ