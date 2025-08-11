Kis―My―Ft2がデビュー記念日の10日、横浜アリーナで全国ツアー公演を行った。アルバム「MAGFACT」の収録曲や、デビュー曲「EverybodyGo」など32曲を披露した。「お疲れ様です！」ではゲストボーカルを務めたお笑いコンビ「サンドウィッチマン」がサプライズ登場し、サビのダンスを8人でパフォーマンス。「15年目突入おめでとう！」と祝福し、ショートコントも披露して爆笑をさらった。デビューから丸14年がたち、千賀健永