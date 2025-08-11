【モデルプレス＝2025/08/11】SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したワールドツアーの東京公演「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」が8月9日、10日に東京ドームにて開催。ここでは10日公演のNCT 127（エヌシーティーイチニナナ）のライブレポートを掲載する。【写真】SM、代表メンバー13人が集結◆NCT 127、ヘチャンがソロデビュー曲をスポホワイトのクールなセットアップで登場したNCT 127。「Walk」「Fact Check」「2 Baddies」と掛け