気象台は、午前3時50分に、大雨警報（土砂災害）を茨木市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大阪府・茨木市に発表 11日03:50時点大阪府では、11日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■茨木市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼過ぎにかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■豊能町□大雨警報・土砂災害11日昼過ぎにかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm