Kis−My−Ft2が10日、横浜アリーナで全国ツアー「Kis−My−Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」神奈川公演初日を迎えた。デビューからちょうど14年。“記念日公演”のこの日は、デビュー曲「Everybody Go」や新曲「A CHA CHA CHA」など全32曲を披露。親交の深い、お笑いコンビ・サンドウィッチマンもサプライズ登場し特別な日を全員で祝い合った。◇◇◇15年目の1日目。ゴンドラに乗って姿を見せた6人を大歓声が