Kis−My−Ft2が10日、横浜アリーナで全国ツアー「Kis−My−Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」神奈川公演初日を迎えた。デビュー曲「Everybody Go」や新曲「A CHA CHA CHA」など全32曲を披露。親交の深い、お笑いコンビ・サンドウィッチマンもサプライズ登場し、デビュー記念日を祝い合った。以下は、ライブ前の囲み取材一問一答。◇◇◇−デビュー15年目を迎えて横尾ステージ上でファンの皆さんと会えるのがうれし