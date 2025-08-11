6人組グループ・Kis-My-Ft2（藤ヶ谷太輔、玉森裕太、千賀健永、宮田俊哉、二階堂高嗣、横尾渉）が2011年のCDデビューから14周年を迎えた10日、横浜アリーナでライブツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』公演前に囲み取材に参加した。【写真】サンドウィッチマンも駆けつけたライブ本編の模様この日は本編でも披露するファッションショーをテーマにした衣装で登場。衣装担当である玉森が、演出の二階堂からの提案を受け