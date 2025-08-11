長崎県長崎市付近では、11日、午前3時までの1時間に約110ミリ、熊本県美里町付近でも約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。長崎県と熊本県で猛烈な雨長崎県長崎市付近では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、長崎県長崎市付近では、11日午前3時までの1時間に約110ミリ、また熊本県美里町付近でも約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表さ