気象庁は、11日午前3時32分に「記録的短時間大雨情報」を熊本県へ発表しました。午前3時までの1時間に、美里町付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼11日午前3時までの1時間雨量・美里町付近約110ミリ▼11日午前2時までの1時間雨量・山都町矢部付近約110ミリ▼11日午前2時までの1時間雨量・宇城市付近120ミリ以上▼11日午前1時50分ま