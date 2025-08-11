気象台は、午前3時30分に、大雨警報（浸水害）を丹波篠山市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】兵庫県・丹波篠山市に発表 11日03:30時点南部では、11日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■丹波篠山市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量40mm