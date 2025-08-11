オリオールズでチーム最多の９勝をマークしている菅野智之投手の次回登板が、１４日（日本時間１５日午前２時５分開始予定）、本拠地で、本塁打と打点の２冠独走のローリー捕手が所属するマリナーズ戦で決まった。オリオールズのゲームノート（記録などを知らせるリポート）が伝えた。３５歳の菅野は現地８日（同９日）、本拠アスレチックス戦に先発し、７回５安打１失点の好投で９勝目をマーク。７イニングを投げたのは６月３