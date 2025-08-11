京都府と気象台は、11日午前3時25分に、土砂災害警戒情報を京都市北区、京都市左京区、京都市右京区に発表しました。＜概況＞大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、気象情報や市町村から発表される情報に注意してください