クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、負傷交代した日本代表MF鎌田大地について話した。イギリスメディア『スカイスポーツ』が同監督のコメントを伝えている。FAコミュニティ・シールド2025が10日に行われ、クリスタル・パレスとリヴァプールが対戦。鎌田はこの一戦に先発出場した。クリスタル・パレスが先制されて迎えた14分には、一時同点のPKにつながる正確なスルーパスをボックス内に送っていた鎌田だ