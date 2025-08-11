大雨に伴うJR九州の11日の運行計画は以下の通りです（午前1時半現在） ◇西九州新幹線 通常通り運行 ◇九州新幹線 博多ー熊本、熊本ー鹿児島中央 始発から運行取りやめ ◇リレーかもめ 門司港・博多ー武雄温泉 始発から運行取りやめ ◇みどりハウステンボス 博多ー佐世保・ハウステンボス 始発から運行取りやめ ◇長崎本線 鳥栖ー肥前浜、肥前浜ー長崎 始発から運行取りやめ