アメリカのバンス副大統領は、トランプ大統領とロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領による3者会談を調整していることを明らかにしました。アメリカバンス副大統領「現在、（米・ロ・ウクライナの）3人の首脳が紛争の終結について話し合うことができるよう会談の日程調整などを進めている」バンス副大統領は10日に放送されたFOXニュースのインタビューで、ロシアとウクライナの停戦を協議するため、両国の首