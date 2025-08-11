気象台は、午前2時55分に、大雨警報（土砂災害）を大津市南部、大津市北部、彦根市、長浜市、高島市、米原市、多賀町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】滋賀県・大津市南部、大津市北部、彦根市、長浜市、高島市、米原市などに発表 11日02:55時点滋賀県では、11日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大津市南部□大雨警報【発表】・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水1時間最