気象台は、午前2時51分に、大雨警報（土砂災害）を京都市、南丹市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】京都府・京都市、南丹市に発表 11日02:51時点南部では、11日夕方まで土砂災害に、11日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■京都市□大雨警報【発表】・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm□洪水警報11日朝にかけて警戒■亀岡市□大雨警報・土砂災害11