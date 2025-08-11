アイドルグループ・日向坂46の二期生・小坂菜緒＆金村美玖が、9月17日発売の15枚目シングル「お願いバッハ！」のＷセンターに決定。選抜メンバー19人とフォーメーションが、10日深夜放送のテレビ東京『日向坂で会いましょう』で発表された。【写真】逸材ぞろい…！日向坂46の新メンバー五期生一覧今作は12thシングル「絶対的第六感」以来のＷセンターとなり、8度目のセンターとなる小坂と、2度目のセンターとなる金村の”なお