気象台は、午前2時35分に、洪水警報を長与町、時津町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を五島市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長崎県・長与町、時津町に発表 11日02:35時点長崎県では、土砂災害に警戒してください。南部、北部、五島では、低い土地の浸水に警戒してください。南部、北部では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長崎市□洪水警報11日明け方にかけて警戒■佐