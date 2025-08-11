熊本県で猛烈な雨が降っています。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして「記録的短時間大雨情報」を連続で発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、熊本県内では現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、積乱雲が発達しています。八代市泉町付近で1時50分までの1時間に120ミリ以上、宇城市付近で2時までの1時間に120ミリ以上、山都町矢部付近で2時までの1時間におよそ110ミリの災害が起きてしま