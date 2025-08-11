「ドジャース９−１ブルージェイズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）は本拠地で行われたブルージェイズ戦に「１番・指名打者」で出場し、五回に４０号ソロを放ち、日本選手では初めて３年連続でシーズン４０本塁打に到達した。４６本塁打だった２０２１年と合わせ４度目で、４０本塁打を４度以上記録したのは大リーグ史上２７人目となった。連続安打試合を８に伸ばし、チームは９−１で勝利した。“