気象庁は美里町付近で1時間に120ミリ以上の雨を観測したと発表しました。 記録的短時間大雨情報■発表日時：11日01時55分■概要：熊本県で記録的短時間大雨美里町付近で120ミリ以上宇城市付近で約110ミリ甲佐町付近で約110ミリ