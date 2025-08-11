気象庁は八代市泉町付近で1時間に120ミリ以上の雨を観測したと発表しました。 記録的短時間大雨情報■発表日時：8月11日02時01分■概要：1時50分熊本県で記録的短時間大雨八代市泉町付近で120ミリ以上