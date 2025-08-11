◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。８月は全８試合で安打を記録。相手先発は初対戦の左腕ラウアーで、今季は７勝２敗、防御率２・５９と安定した投球を見せている。大谷は前日１０日のブルージェイズ戦で、現役選手で唯