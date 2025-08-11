きのう、神奈川県では局地的に激しい雨が降り、気象庁は一部の地域で土砂災害警戒情報を発表しました。大気の状態が不安定になっている影響で、きのう、神奈川県では局地的に激しい雨が降りました。午前7時の降り始めから午後6時までの降水量は、▼箱根町で218.5ミリ、▼小田原で113.0ミリなどとなっています。また、気象庁はきのう、箱根町や小田原市などに土砂災害警戒情報を発表していて、厳重な警戒が必要です。関東甲信では12