熊本県で線状降水帯が発生し、玉名市と長洲町に大雨特別警報が発表されました。記録的な大雨となっている玉名市は、警戒レベル5の緊急安全確保を発令しました。 気象庁は玉名市と長洲町に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけています。 10日午後9時ごろから、11日午前1時半ごろまでの熊本県内各地の様子です。動画や、画像をご覧ください。 特に崖や川の近くなど危険な場所にいる方は、地元市町村が避難情報を発表し