熊本県と気象台は、11日午前1時55分に、土砂災害警戒情報を八代市東部、宇城市、美里町に発表しました。 ＜概況＞降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、土砂災害警戒区域および崖の近くや谷の