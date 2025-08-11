熊本県美里町付近では、11日1時30分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。熊本県美里町付近で猛烈な雨熊本県では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、熊本県美里町付近では、11日1時30分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。追記:11日1時30分までの1時間に、新たに、熊本県宇城市付近で約110ミリ