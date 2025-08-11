国土交通省熊本河川国道事務所によりますと、国道208号は玉東町木葉地区で冠水しているため、一部の区間で全面通行止めとなっています。 【画像を見る】国道208号通行止め区間の う回路 う回路は、画像で示しています。 ※8月10日(日)午後10時50分発表 【通行止め】 【国道208号】玉東町木葉交差点付近 (長さ300ｍ)