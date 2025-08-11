奄美地方を除く鹿児島県内は、きょう10日夜遅くから11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。 これを受けて、県内では避難情報が発表されている自治体があります。 曽於市は午前0時に市内全域の1万7358世帯3万3133人に高齢者等避難を出しました。そのほか避難情報が出されている地域です。 【警戒レベル4避難指示】▼霧島市全域▼姶良市全域 【警戒レベル3高齢者等避難】▼鹿