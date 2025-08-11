◇アジアカップ1次リーグA組韓国97ー86レバノン（2025年8月11日サウジアラビア・ジッタ）アジアカップ1次リーグA組最終戦で韓国（世界ランク53位）がレバノン（同29位）に快勝。この結果を受けて日本は、12日の準々決勝進出戦でレバノンと対戦することが決定した。1次リーグA組最終戦は、韓国が前半から52％の高確率で3Pシュートを沈めて52―36とリードを奪った。後半も勢いが止まらなかった。SGのユ・ギサン（25）が8