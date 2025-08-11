[8.10 FAコミュニティシールド クリスタル・パレス 2-2(PK3-2) リバプール]FAコミュニティシールドが10日、ウェンブリーで行われ、昨季プレミアリーグ王者のリバプールとFAカップ王者のクリスタル・パレスが対戦した。前半から打ち合いとなった一戦は2-2で決着がつかず、勝負はPK戦へ。3-2で制したクリスタル・パレスが初制覇を果たした。リバプールのMF遠藤航は後半26分からボランチで途中出場。クリスタル・パレスのMF鎌田大地