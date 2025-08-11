国際詐欺拠点が点在するミャンマーと国境を接するタイ西部で、40代から80代までの日本人男性合わせて5人がタイ軍に一時保護され、犯罪組織との関連が疑われるとして立ち退きを指示されました。タイ軍は10日までに、ミャンマーとの国境に近い西部ターク県メーソートの検問所で、40代から80代までの日本人男性合わせて5人を一時保護したと発表しました。男性らは聞き取りに対し、「友人に会うために訪れた」などと説明したものの、具