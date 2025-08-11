気象台は、午前1時38分に、大雨警報（土砂災害）を豊能町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大阪府・豊能町に発表 11日01:38時点大阪府では、11日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊能町□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼過ぎにかけて警戒