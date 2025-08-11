JR東海によりますと、東海道新幹線はきょう（11日）、大雨の状況によっては始発から遅れや長時間の運転見合わせ、運休が発生する場合があるということです。JR西日本も、きょうの山陽新幹線について、大雨の影響により広島駅〜博多駅の間で始発から遅れや一部列車の運休などが発生する可能性があるとしています。