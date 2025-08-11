イスラエルによるガザ市制圧計画に各国から批判が相次ぐ中、ネタニヤフ首相は軍事作戦の正当性を強調し、速やかに完了させるとの考えを示しました。スロベニアの国連大使「イスラエル政府による軍事作戦の拡大を強く非難する。国際人道法に違反する恐れがあり、直ちに撤回しこれを実施しないよう求める」スロベニアの国連大使は、ヨーロッパ各国の国連大使とともに声明を発表し、イスラエルにガザ市制圧計画を撤回するよう求めまし