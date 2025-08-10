[8.10 J1第25節 町田 2-0 神戸 Gスタ]夏の中断期間を経ても、切れ味は健在だった。FC町田ゼルビアMF相馬勇紀は1-0で迎えた前半36分、DF岡村大八からのグラウンダーパスを左サイドで受けると、カットインから右足一閃。豪快なミドルシュートをゴール右隅に突き刺し、1か月前の前々節・清水戦以来となる今季7ゴール目を奪った。直近5試合での5ゴール目は、自身の記憶に残り続けるような自画自賛の一撃だった。「自分のサッカー人