右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木が14日（日本時間15日）に傘下3Aで初のリハビリ登板に臨むことになった。3イニングを予定し、ロバーツ監督は「そこから上積みしていく。（復帰までに）先発としては5回、75球を投げる必要があるだろう。自信を取り戻してほしい」と期待した。5月中旬にIL入りし、今月8日に離脱後3度目となる実戦形式の練習で46球を投げていた。